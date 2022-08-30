«Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост

В ходе совещания по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений он отметил, что в случае отказа вносить в обновленную конституцию предложение по отмене прямых выборов главы государства, его сразу бы начали обвинять.

«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже «наелся» президентства», — подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что вопрос сохранения власти должен больше волновать не его, а присутствовавших на совещании чиновников.

Ранее Лукашенко заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов главы государства после референдума по Конституции, сообщает «Свободная пресса».

