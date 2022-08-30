«Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет цели сохранить власть, передаёт Telegram-канал «Пул первого».
В ходе совещания по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений он отметил, что в случае отказа вносить в обновленную конституцию предложение по отмене прямых выборов главы государства, его сразу бы начали обвинять.
«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже «наелся» президентства», — подчеркнул он.
Белорусский лидер добавил, что вопрос сохранения власти должен больше волновать не его, а присутствовавших на совещании чиновников.
Ранее Лукашенко заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов главы государства после референдума по Конституции, сообщает «Свободная пресса».
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