«Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет цели сохранить власть, передаёт Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко пригрозил Западу вечным президентством

В ходе совещания по теме развития гражданского общества, работы партий и общественных объединений он отметил, что в случае отказа вносить в обновленную конституцию предложение по отмене прямых выборов главы государства, его сразу бы начали обвинять.

«Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже «наелся» президентства», — подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что вопрос сохранения власти должен больше волновать не его, а присутствовавших на совещании чиновников.

Ранее Лукашенко заявил, что не исключает возможности проведения досрочных выборов главы государства после референдума по Конституции, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПрезидентБелоруссияАлександр Лукашенко
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