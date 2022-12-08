«Надоело»: Захарова не стала комментировать слова Макрона о диалоге с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей надоело комментировать просто слова. Так она ответила на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о необходимости диалога с Россией.

«Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать», - отметила она.

При этом она назвала подобный посыл «прекрасным».

«Определенная химия»: Отношения Путина и Макрона сочли особенными

Накануне французский лидер скзазал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России. Его слова уже раскритиковал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях.


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:СпецоперацияЭммануэль МакронМария Захарова
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