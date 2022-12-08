«Надоело»: Захарова не стала комментировать слова Макрона о диалоге с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей надоело комментировать просто слова. Так она ответила на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона, который высказался о необходимости диалога с Россией.

«Будут конкретные действия, наполненные реальным содержанием, - будем их комментировать», - отметила она.

При этом она назвала подобный посыл «прекрасным».