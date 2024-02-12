Надеждин оспорил в Верховном суде отказ в регистрации кандидатом в президенты
Политик Борис Надеждин в своём Telegram-канале объявил, что подаст три иска в Верховный Суд с целью оспорить отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в регистрации его кандидатом на президентских выборах.
По его словам, первые два иска - об оспаривании форм документов для сбора подписей. Он также указал, что ему не выдали заключение почерковеда, который забраковал более 4500 подписей.
Надеждин подчеркнул, что подписи в его поддержку оставляли живые люди, однако многие «были забракованы из-за незначительного несоответствия адреса в паспорте и в справке МВД».
«Необходимо связаться с тысячами граждан по всей России. Так мы сможем оспорить несоответствия. Но для этого нужно время. По этой причине третий, главный иск мы подадим позже, до 16 февраля», - заключил политик.
Ранее член ЦИК Андрей Шутов заявил, что для проверки было отобрано 60 тысяч подписей из представленных Борисом Надеждиным, из них 9 147 подписи были признаны недействительными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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