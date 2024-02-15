Надеждин обратится в КС после отклонения ВС иска по порядку сбора подписей

В своём иске Надеждин оспаривал нормы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, согласно которым списки сборщиков подписей должен заверять нотариус определённого региона, что не позволяет им собирать их в другом субъекте страны. Именно по этой причине ЦИК отсеяла подписи жителей разных регионов, собранные в московском штабе.

«Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд», - заключил Надеждин.

Ранее Надеждин объявил, что подаст три иска в Верховный Суд с целью оспорить отказ ЦИК РФ в регистрации его кандидатом на президентских выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

