Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо

Над американским городом Бетел-Парк в Пенсильвании, где родился стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс, закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское управление гражданской авиации.

Отмечается, что это было сделано с целью обеспечения безопасности. Бетел-Парк расположен в 64 км от Батлера, где накануне состоялся митинг сторонников Трампа в рамках предвыборной кампании.