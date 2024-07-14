Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо
Над американским городом Бетел-Парк в Пенсильвании, где родился стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс, закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское управление гражданской авиации.
Отмечается, что это было сделано с целью обеспечения безопасности. Бетел-Парк расположен в 64 км от Батлера, где накануне состоялся митинг сторонников Трампа в рамках предвыборной кампании.
Утром 13 июля по американскому времени (в ночь на 14 июля по московскому времени – прим. НСН) 20-летний Томас Мэтью Крукс ранил в ухо бывшего президента США Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании перед сторонниками. В результате стрельбы погиб один человек, двое получили ранения. Самого стрелка ликвидировали. При себе у него была винтовка AR. Трампу была оказана медицинская помощь. Сейчас он уже выписан из больницы.
Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку, передают «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии пресекли неонацистское мероприятие
- СМИ: За победу на Евро-2024 сборная Испании получит €28,25 млн
- Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо
- Фицо: Политические оппоненты Трампа пытаются заставить его замолчать
- Зеленский осудил покушение на Трампа
- МЧС: За сутки в водоемах России погибли более 30 человек
- Захарова: Поставляемые на вооружение Украины деньги следует направить на полицию и спецслужбы США
- Трамп появился на публике после покушения
- Полиция ищет других возможных подозреваемых в покушении на Трампа
- На Украине заявили, что планируют обмен женщинами-военнопленными с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru