Над родным городом напавшего на Трампа стрелка закрыли небо

Над американским городом Бетел-Парк в Пенсильвании, где родился стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс, закрыли воздушное пространство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американское управление гражданской авиации.

Отмечается, что это было сделано с целью обеспечения безопасности. Бетел-Парк расположен в 64 км от Батлера, где накануне состоялся митинг сторонников Трампа в рамках предвыборной кампании.

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Утром 13 июля по американскому времени (в ночь на 14 июля по московскому времени – прим. НСН) 20-летний Томас Мэтью Крукс ранил в ухо бывшего президента США Дональда Трампа в ходе его выступления на митинге в Пенсильвании перед сторонниками. В результате стрельбы погиб один человек, двое получили ранения. Самого стрелка ликвидировали. При себе у него была винтовка AR. Трампу была оказана медицинская помощь. Сейчас он уже выписан из больницы.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал главу Секретной службы США уйти в отставку, передают «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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