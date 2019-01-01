Удар в обе стороны. США снова нацелились на российский госдолг

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, предусматривающую введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга. Таким образом, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.

В документе есть одно уточнение, что норма не будет действовать, если будет доказано, что Москва не вмешивалась в выборы президента США хотя бы в ходе одного избирательного цикла.

Но прежде, чем документ вступит в силу, решение необходимо будет одобрить конгрессу. Далее он поступит на подпись президента США Дональда Трампа.

В эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать.

«Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», — сказал экономист.