Удар в обе стороны. США снова нацелились на российский госдолг
Ведущие экономисты страны в эфире НСН пояснили, чем грозит России очередной виток антироссийских санкций.
Палата представителей Конгресса США одобрила поправку, предусматривающую введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга. Таким образом, ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России.
В документе есть одно уточнение, что норма не будет действовать, если будет доказано, что Москва не вмешивалась в выборы президента США хотя бы в ходе одного избирательного цикла.
Но прежде, чем документ вступит в силу, решение необходимо будет одобрить конгрессу. Далее он поступит на подпись президента США Дональда Трампа.
В эфире НСН экономист Денис Ракша напомнил, что санкции США против госдолга России ударят по американской экономике больше, чем по российской, причем финансисты это понимают, а американские политики продолжают игнорировать.
«Эта тема поднималась уже неоднократно. Неоднократно же на уровне правительства, ФРС, всем этим безумным сенаторам и конгрессменам объясняли, что это по ним ударит больше, чем по нам. Нужно понимать, что санкции против российского госдолга – это санкции против мировой финансовой системы, потому что там начинает работать эффект домино. И профессионалы финансового рынка это понимают. Конгрессмены с сенаторами — это совершенно безответственные балаболы», — сказал экономист.
Похожую точку зрения также высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Он, к слову, сказал еще более образно, заявив, что это «выстрел себе в ногу» для Вашингтона. глава Минфина пояснил, что сейчас наблюдается высокий интерес иностранных инвесторов к российскому долгу, и, введя ограничения, США нанесут удар сами себе. Также он добавил, что на случай новых санкций в отношении банковского сектора в стране уже есть необходимая база реагирования.
В эфире НСН председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов заявил, что на эту проблему можно смотреть и под другим углом.
«Отчасти он, конечно, прав. Но он неправ в том, что должен был заранее предвидеть все эти вещи и как-то иначе выстраивать свою финансовую политику. Посмотрите, какие амбициозные планы по части размещения российского долга на финансовом рынке! Совершенно несуразные суммы: 2,5 триллиона рублей облигаций финансового займа планирует разместить Минфин. Разве он не понимал, что будут санкции, что не допустят такого на Западе? Поэтому совершенно по-другому надо было выстаивать финансовую политику», — заявил экономист.
Напомним, в феврале нынешнего года сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес представили новую, более жесткую, версию законопроекта о санкциях против России. Он предполагает запрет инвестиций в российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний за пределами РФ.
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