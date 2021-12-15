Начался видеосаммит Путина и Си Цзиньпина

Переговоры глав государств стартовали в 16:07 по пекинскому времени, или в 11:07 по Москве.

Ранее в Кремле сообщали, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить двусторонние отношения, обменяться мнениями по региональным проблемам и международным делам.

