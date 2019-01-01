Началась 17-ая «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Началась семнадцатая специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным». Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве.
Прямую трансляцию ведут телеканалы Первый, Россия 1, Россия 24, НТВ, ОТР, Мир, радиостанции Маяк, Вести FM и Радио России.
Ранее сообщалось, что президент через колл-центр получил более полутора миллионов обращений. Вопросы также будут приниматься до конца передачи.
Напомним, что опрос ВЦИОМ выявил, что 75% россиян собираются следить за «Прямой линией» в этом году. 29% респондентов признались, что планируют смотреть прямой эфир, 34% опрошенных признались, что не смогут смотреть трансляцию, но собираются узнать основные вопросы и ответы из СМИ. Также социологи выяснили, что 12% сограждан интересуют отдельные моменты программы.
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