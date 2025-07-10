Дуда пригрозил закрыть хаб для оказания военной помощи Киеву
Президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по Североатлантическому альянсу закрыть аэропорт в Жешуве, который используется для поставок военной помощи Украине, сообщает «РЕН ТВ».
Это вызвано необходимостью ремонта воздушной гавани. По словам главы государства, Украина и ее союзники считают, что «аэропорт в Жешуве и наши автобаны им принадлежат, простите, как будто они их». Он назвал скандалом тот факт, что страну не приглашают на международные совещания, где решаются вопросы о поставках помощи Киеву через территорию Польши.
Дуда отметил, что если в НАТО продолжат не учитывать интересы Варшавы в вопросе поставок оружия Украине, аэропорт будет закрыт на ремонт.
Ранее Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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