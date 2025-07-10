Это вызвано необходимостью ремонта воздушной гавани. По словам главы государства, Украина и ее союзники считают, что «аэропорт в Жешуве и наши автобаны им принадлежат, простите, как будто они их». Он назвал скандалом тот факт, что страну не приглашают на международные совещания, где решаются вопросы о поставках помощи Киеву через территорию Польши.

Дуда отметил, что если в НАТО продолжат не учитывать интересы Варшавы в вопросе поставок оружия Украине, аэропорт будет закрыт на ремонт.

Ранее Дуда заявил, что только США способны остановить конфликт на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

