Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта

Завершение конфликта на Украине может спровоцировать всплеск международной организованной преступности, считает президент Польши Анджей Дуда. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам политика, по окончании конфликта Киеву «понадобится "массированная поддержка" для обеспечения своей безопасности». Дуда выразил обеспокоенность возможным переходом преступности через украинскую границу после прекращения боевых действий. Президент указал, что ситуация может затронуть Польшу, Западную Европу и США.

Как отметил Дуда, после завершения конфликта у многих вернувшихся с фронта солдат ВСУ возникнут проблемы с психикой, в частности, посттравматические стрессовые расстройства.

Ранее Анджей Дуда заявил, что у Украины нет никаких шансов на победу над Россией, пишет Ura.ru.

