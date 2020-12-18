Цены задавили, Набиуллина против

Российские торговые сети начали снижать цены на подсолнечное масло и сахар в рамках соглашения о стабилизации цен. Это констатировал глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к этому соглашению присоединились основная часть региональных и все федеральные сети.

На резкий рост стоимости продуктов первой необходимости неделю назад обратил внимание президент РФ Владимир Путин, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. После резкой критики с его стороны правительство добилось соглашения с производителями и торговыми сетями с целью стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Кабмин установил предельно допустимые розничные цены на масло в 110 рублей за литр, на сахар – 46 рублей за килограмм. Анонсированы также заградительные экспортные пошлины.

Кроме того, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо нынешних 30.

Против административного регулирования цен выступила сегодня глава Центробанка. Принятые правительством меры должны быть краткосрочными, заявила Эльвира Набиуллина. Если они будут продлены, это «законсервирует» дисбаланс спроса и предложения и даже может привести к его росту, поскольку демотивирует производителей инвестировать в производство, предупредила она. Цены, по ее словам, «главнейший экономический индикатор, который дает сигнал производителям, где есть спрос, куда надо вкладываться, где надо расширять производство. Если этот индикатор не работает, то не работает весь экономический механизм», пояснила Набиуллина.

Это не первый раз, когда мнение главы ЦБ вступает в противоречие с президентским. К примеру, накануне, во время большой пресс-конференции Владимир Путин объявил о предновогодней выплате на каждого ребенка до семи лет включительно пяти тысяч рублей. До этого все семьи с детьми уже дважды получали материальную помощь от государства за время пандемии.

«Прямая финансовая помощь - лучший способ поддержать платежеспособный спрос, а через него - всю экономику», - писали еще в апреле депутаты-авторы обращения к президенту и премьеру с призывом начать прямую финансовую поддержку населения. Но тогда против этого выступила как раз глава Центробанка России. По словам Набиуллиной, такая мера, как «вертолетные деньги», применяется в крайнем случае, а в России еще сохранились другие инструменты поддержки.

Вольно же рассуждать о высоких макроэкономических материях, глядя на жизнь из окна «Ягуара» и имея годовой доход в 35 млн. рублей. Только не надо таких вещей говорить при людях со средней по стране зарплатой – могут ответить.

