На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг

До этого с флагштока диппредставительства убрали государственный флаг и табличку с названием ведомства.

Ранее представители вооруженной оппозиции в Сирии заявили об установлении контроль над республикой. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что установил контакт с руководством повстанцев. Президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинуть страну.

По данным СМИ, официальные лица РФ находятся в контакте с представителями сирийской оппозиции. Ее лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, пишет RT.

