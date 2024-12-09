На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
Новый флаг Сирии установили на здании посольства республики в Москве. Об этом пишет РИА Новости.
До этого с флагштока диппредставительства убрали государственный флаг и табличку с названием ведомства.
Ранее представители вооруженной оппозиции в Сирии заявили об установлении контроль над республикой. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что установил контакт с руководством повстанцев. Президент Сирии Башар Асад решил оставить свой пост и покинуть страну.
По данным СМИ, официальные лица РФ находятся в контакте с представителями сирийской оппозиции. Ее лидеры гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии, пишет RT.
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