На заседании ООН страны ЕС потребовали расследовать инцидент с Навальным

Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил о том, что применение химического оружия недопустимо, и такие инциденты не должны превращаться в норму. Представитель Бельгии Карен ван Влиербирж также напомнил, что химическое оружие запрещено для использования нормами международного права.

Представители Германии и Эстонии также коснулись этой темы, напомнив об инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель Франции во время своей речи не коснулась данной темы, однако сообщила о поддержке своих европейских партнеров в сложившейся вокруг Навального ситуации.

Темой заседания Совбеза ООН официально являлась ликвидация применения химического оружия в Сирии.

