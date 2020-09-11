На заседании ООН страны ЕС потребовали расследовать инцидент с Навальным

Во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг 10 сентября Великобритания и Бельгия потребовали от России расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.

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Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен заявил о том, что применение химического оружия недопустимо, и такие инциденты не должны превращаться в норму. Представитель Бельгии Карен ван Влиербирж также напомнил, что химическое оружие запрещено для использования нормами международного права.

Представители Германии и Эстонии также коснулись этой темы, напомнив об инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей. Представитель Франции во время своей речи не коснулась данной темы, однако сообщила о поддержке своих европейских партнеров в сложившейся вокруг Навального ситуации.

Темой заседания Совбеза ООН официально являлась ликвидация применения химического оружия в Сирии.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Химическое ОружиеАлексей НавальныйСовбез ООН
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