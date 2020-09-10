Пашаева хотят лишить статуса, Навальный пришел в себя, Колесниковой угрожали депортацией «по частям»
НСН о наиболее заметных событиях минувшего дня
Министерство юстиции России выступило с инициативой лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева.
В территориальное управление ведомства уже направлено указание внести соответствующее представление в адвокатскую палату Северной Осетии. Пашаев защищал Михаила Ефремова в скандальном судебном процессе по делу о смертельном ДТП, который завершился приговором в восемь лет колонии общего режима. Один из адвокатов потерпевшей стороны также фигурирует в сообщении ведомства:
«Минюст России (…) предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского», - говорится в публикации на сайте министерства.
Алексей Навальный полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели в начале этой недели.
Состояние его здоровья «лучше, чем можно было бы ожидать в такой ситуации», он даже вспомнил события, предшествовавшие его госпитализации, пишет Der Spiegel, ссылаясь на врачей берлинской клиники Charite. Медики считают, что физически Навальному удастся восстановиться как минимум на 90 процентов. При этом, по их оценке, психически он уже восстановился практически полностью. Как только стало известно, что Навальный пошел на поправку, было увеличено число сотрудников полиции, охраняющих клинику. Немецкие власти считают, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», следы которого в анализах Навального обнаружили эксперты лаборатории бундесвера.
Вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечены в 11 российских регионах.
Это признал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. При этом он указал, что в России еще идет первая волна коронавируса, что подтвердил в эфире НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов:
«О второй волне говорить нельзя, потому что не кончилась первая», - сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас эпидемия смещается на восток. В целом по России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 5 363 - это максимальный прирост более чем за месяц.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила об угрозах физической расправы со стороны силовиков.
Заявление об этом она передала в Следственный комитет Белоруссии. По словам Марии Колесниковой, ее предупредили, что если она добровольно не покинет территорию Белоруссии, то ее «все равно вывезут, живой или по частям». Накануне стало известно об ее аресте по делу о призывах к захвату власти. Оно было возбуждено вскоре после создания Координационного совета белорусской оппозиции.
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