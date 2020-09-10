Пашаева хотят лишить статуса, Навальный пришел в себя, Колесниковой угрожали депортацией «по частям»

Министерство юстиции России выступило с инициативой лишить статуса адвоката Эльмана Пашаева.

В территориальное управление ведомства уже направлено указание внести соответствующее представление в адвокатскую палату Северной Осетии. Пашаев защищал Михаила Ефремова в скандальном судебном процессе по делу о смертельном ДТП, который завершился приговором в восемь лет колонии общего режима. Один из адвокатов потерпевшей стороны также фигурирует в сообщении ведомства:

«Минюст России (…) предлагает возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского», - говорится в публикации на сайте министерства.





Алексей Навальный полностью пришел в себя после комы, из которой его вывели в начале этой недели.