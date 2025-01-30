Зеленского назвали главным врагом Европы
Главным врагом Европы сегодня является украинский лидер Владимир Зеленский, заявил в своем аккаунте в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Так он прокомментировал слова главы словацкого правительства Роберта Фицо о том, что Зеленский вредит Словакии, мешая транзиту в страну газа из России.
Второй враг для Европы, считает Малинен, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Зеленский вновь выступил за затягивание российско-украинского конфликта. Он призвал мировых лидеров давить на Россию и «приближать мир силой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru