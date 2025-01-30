Так он прокомментировал слова главы словацкого правительства Роберта Фицо о том, что Зеленский вредит Словакии, мешая транзиту в страну газа из России.

Второй враг для Европы, считает Малинен, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский вновь выступил за затягивание российско-украинского конфликта. Он призвал мировых лидеров давить на Россию и «приближать мир силой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

