Зеленского назвали главным врагом Европы

Главным врагом Европы сегодня является украинский лидер Владимир Зеленский, заявил в своем аккаунте в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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Так он прокомментировал слова главы словацкого правительства Роберта Фицо о том, что Зеленский вредит Словакии, мешая транзиту в страну газа из России.

Второй враг для Европы, считает Малинен, — председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский вновь выступил за затягивание российско-украинского конфликта. Он призвал мировых лидеров давить на Россию и «приближать мир силой». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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