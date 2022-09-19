На западе Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4

Национальная сейсмологическая служба Мексики зарегистрировала землетрясение магнитудой 7,4 на западе Мексики в штате Мичоакан.

Землетрясение на Тайване достигло магнитуды 7,2

Природное явление произошло в 63 км к югу от города Коалькоман, очаг залегал на глубине 15 км.

В столице страны сработал сигнал тревоги. Тысячи людей покинули здания, в которых находились.

На данный момент сведений о разрушениях и пострадавших нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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