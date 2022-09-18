Землетрясение на Тайване достигло магнитуды 7,2
При землетрясении в восточной части Тайваня магнитуда толчков составила 7,2, сообщает национальное метеорологическое управление Японии.
«Ожидается быстрый прилив, поэтому, пожалуйста, не входите в море и не приближайтесь к берегу, пока предупреждение не будет снято <...> Ожидаются небольшие изменения уровня моря, но опасений по поводу ущерба нет», — цитирует сообщение ведомства Газета.ru.
В Геологической службе США определили эпицентр землетрясения. По данным специалистов, он расположен в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине 10 км.
Также отмечается угроза цунами. В префектуре Окинава на острове Миякодзима уже предупредили, что высота волн может достигать 1 метра.
В августе землетрясение на Тайване произошло магнитудой 5,8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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