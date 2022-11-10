На выборах в палату представителей США переизбрали двух умерших демократов

Двух умерших в октябре членов Демократической партии переизбрали в палату представителей. Об этом сообщают американские СМИ.

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По данным филиала канала Fox News в Пенсильвании, в штате был переизбран бывший конгрессмен, демократ Энтони Делюка. Законодатель скончался 9 октября в возрасте 85 лет, однако получил на выборах 85%, пишет РИА ФАН.

Кроме того, издание Local Memphis сообщило об избрании представительницы штата Теннесси, демократа Барбары Купер. Конгрессвумен ушла из жизни 25 октября в возрасте 93 лет.

В США 8 ноября состоялись промежуточные выборы в конгресс. По прогнозам СМИ, члены Республиканской партии получат большинство мест в палате представителей, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАСШАВыборы в США
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