На выборах в Москве проголосовали уже почти три миллиона избирателей
На выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино свои голоса отдали почти три миллиона горожан, рассказал журналистам заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
По его словам, возможностью проголосовать дистанционно воспользовались свыше 2,8 миллиона человек. Бумажные бюллетени предпочли 115 тысяч избирателей. Терминалами электронного голосования воспользовались 280 тысяч человек.
Зампредседателя Мосгоризбиркома обратил внимание, что ситуаций, которые могут дестабилизировать работу избирательных комиссий, не зафиксировано.
Выборы депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят 6-8 сентября. Москвичи могут проголосовать электронно на сайте elec.mos.ru и с помощью терминалов на избирательных участках, а также традиционным способом.
Для проголосовавших дистанционно проходят розыгрыши в рамках программы «Миллион призов». Специальные призовые баллы получили уже более 1,5 миллиона человек.
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