Более 1,5 млн человек стали победителями двух розыгрышей «Миллиона призов»

В Москве стали известны победители второго розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2024 — Москва» программы «Миллион призов». Всего по итогам двух розыгрышей призовые баллы заработали 1 млн 530 тысяч горожан.

В новом конкурсе смогли принять участие жители столицы, которые с 20:01 часов 6 сентября до 20:00 часов 7 сентября дистанционно или с помощью специальных терминалов на избирательных участках отдали свои голоса за депутатов Мосгордумы.

В рамках основного розыгрыша случайные победители получили одну, три или пять тысяч призовых баллов. Их можно потратить в компаниях-партнерах акции. Каждый балл равен одному рублю.

При этом москвичи старше 60 лет и те, кто впервые принял участие в онлайн-голосовании, гарантированно получили тысячу призовых баллов в случае голосования на портале.

Обменять баллы на скидки у партнеров акции возможно после активации уникального кода участника на сайте программы «Миллион призов». Это необходимо осуществить до 30 сентября 2024 года. При этом сам промокод будет действовать до 15 декабря.

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Фото: mos.ru
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