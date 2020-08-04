На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование

Основной день выборов пройдет 9 августа, в них участвуют пять человек.

На выборах президента Белоруссии началось досрочное голосование, передает РИА Новости.

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Оно пройдет с 4 по 8 августа. Основной день голосования намечен на 9 августа. При себе избирателю нужно иметь паспорт, его придется показывать членам избиркома в открытом виде, а не передавать, как обычно, по причине пандемии коронавируса. Досрочное голосование проходит только в помещении участковой комиссии в присутствии не менее двух ее членов.

В списки избирателей внесены более 6,8 миллиона человек. Власти республики из-за пандемии рекомендует приходить в масках и перчатках, со своей ручкой для заполнения бюллетеня.

Кaндидaтaми на президентские выборы в республике зaрегистрировaны пять человек, напоминает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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