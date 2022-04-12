На Восточном началась встреча Путина и Лукашенко

Во вторник лидеры двух стран прибыли в Амурскую область, где ознакомились с ходом работ на космодроме и пообщались с сотрудниками.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское сотрудничество, а также ситуацию на Украине.

