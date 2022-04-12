На Восточном началась встреча Путина и Лукашенко

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовала на космодроме Восточный, передает РИА Новости.

Путин прибыл с рабочей поездкой в Благовещенск

Во вторник лидеры двух стран прибыли в Амурскую область, где ознакомились с ходом работ на космодроме и пообщались с сотрудниками.

Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят российско-белорусское сотрудничество, а также ситуацию на Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Космодром ВосточныйАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры