На Урале арестованы двое сотрудников штабов Навального

Антон Талыков в Кургане проведет десять суток под арестом согласно статье 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Суд в Екатеринбурге назначил Райх такое же наказание.

По словам адвоката активистки Алексея Бушмакова, Райх подозревается в организации несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января. Защитник Райх также заявил, что на нее составлен протокол по статье 19.3 (неповиновение сотруднику полиции), однако заседание по нему еще не состоялось.

Несанкционированные акции протеста прошли в регионах России в субботу 23 января. По итогам были задержаны юристы и сотрудники штабов Навального, а также Фонда борбы с коррупцией (ФБК, организация, признанная в РФ иноагентом). Арестованы координаторы штабов в Тюмени, Челябинске и Екатеринбурге, а также в Москве и ряде других регионов страны.

