На улицах Еревана остались ночевать около двух сотен оппозиционеров

Около двухсот противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать у парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры в качестве места для лагеря выбрали проезжую часть около забора здания. Люди установили пять больших палаток и несколько поменьше. Чтобы согреться, они жгут костры. Около палаток заготовлены дрова, стоят упаковки с водой.

В ООН выразили беспокойство в связи с происходящим в Армении

Погреться пускают и сотрудников правоохранительных органов.

Генштаб ВС Армении в четверг распространил заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. Сам Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота в стране.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Никол ПашинянПротестыЕреван
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