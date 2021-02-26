На улицах Еревана остались ночевать около двух сотен оппозиционеров
Около двухсот противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать у парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.
Оппозиционеры в качестве места для лагеря выбрали проезжую часть около забора здания. Люди установили пять больших палаток и несколько поменьше. Чтобы согреться, они жгут костры. Около палаток заготовлены дрова, стоят упаковки с водой.
Погреться пускают и сотрудников правоохранительных органов.
Генштаб ВС Армении в четверг распространил заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства, предостерегая от применения силы против народа. Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать военных, выступивших за отставку Пашиняна. Сам Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота в стране.
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