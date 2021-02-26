На улицах Еревана остались ночевать около двух сотен оппозиционеров

Около двухсот противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна остались ночевать у парламента в Ереване, сообщает РИА Новости.

Оппозиционеры в качестве места для лагеря выбрали проезжую часть около забора здания. Люди установили пять больших палаток и несколько поменьше. Чтобы согреться, они жгут костры. Около палаток заготовлены дрова, стоят упаковки с водой.