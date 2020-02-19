На Украине заявили о стабилизации ситуации в Донбассе
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в Донбассе ситуация успокоилась и находится под контролем. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Загороднюка, военнослужащие Украины временно оставили опорный пункт в месте обострения в регионе. При этом он отметил, что в целом позиции не изменились.
Накануне сообщалось о попытке срыва мирного процесса в Донбассе. Сообщалось, что было организовано нападение на позиции вооруженных сил Украины вблизи ряда населённых пунктов. Как заявил Зеленский, погибли несколько военных.
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