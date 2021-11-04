На Украине заявили о подготовке «контрнаступления» на случай войны с Россией

По словам советника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому развитию ситуации, пишет РИА ФАН.

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — подчеркнул Арестович.

Советник добавил, что ситуация будет развиваться «как ляжет карта», объяснив, что «война - это дело фартовое», отмечает РЕН ТВ.

