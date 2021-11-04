На Украине заявили о подготовке «контрнаступления» на случай войны с Россией

Украина разработала планы оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

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По словам советника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы к любому развитию ситуации, пишет РИА ФАН.

«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», — подчеркнул Арестович.

Советник добавил, что ситуация будет развиваться «как ляжет карта», объяснив, что «война - это дело фартовое», отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: pixabay.com
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