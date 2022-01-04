На Украине заявили о плохом отношении Байдена к Зеленскому
Президент США Джо Байден продемонстрировал негативное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для коллеги время телефонного разговора. Таким мнением поделился заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин.
Байден и Зеленский провели переговоры в воскресенье, 2 января. Беседа началась в 23:00 по киевскому времени, при этом в Вашингтоне было четыре часа дня, пишет Газета.ру.
«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — считает Минин.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили меры по укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом, а также затронули ситуацию на Украине, отмечает РИА ФАН.
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