На Украине заявили о плохом отношении Байдена к Зеленскому

Байден и Зеленский провели переговоры в воскресенье, 2 января. Беседа началась в 23:00 по киевскому времени, при этом в Вашингтоне было четыре часа дня, пишет Газета.ру.

«Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома», — считает Минин.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили меры по укреплению доверия между Вашингтоном и Киевом, а также затронули ситуацию на Украине, отмечает РИА ФАН.

