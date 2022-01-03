Байден и Зеленский созвонились в преддверии переговоров России и НАТО
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели первый в новом году телефонный разговор. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Байден подтвердил готовность к «решительному ответу» в случае эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Они также обсудили запланированные на январь контакты между США и Россией по линии НАТО и ОБСЕ.
Кроме того, Байден «выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений», — указано в тексте заявления Белого дома.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в 2022 году самая взрывоопасная с военной точки зрения обстановка ожидается в Сирии, Закавказье и у афганской границы.
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