Байден и Зеленский созвонились в преддверии переговоров России и НАТО

Байден подтвердил готовность к «решительному ответу» в случае эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Они также обсудили запланированные на январь контакты между США и Россией по линии НАТО и ОБСЕ.

Кроме того, Байден «выразил поддержку мерам по укреплению доверия в целях деэскалации напряженности в Донбассе и активной дипломатии для продвижения реализации минских соглашений», — указано в тексте заявления Белого дома.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в 2022 году самая взрывоопасная с военной точки зрения обстановка ожидается в Сирии, Закавказье и у афганской границы.

