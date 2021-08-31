На Украине заявили о невыгодности закрытия границы с Россией

Киеву невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения с Москвой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. В пример политик привел отношения Ирана и Ирака, которые воевали более 80 лет, но не разрывали дипломатические отношения.

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Арестович также отметил, что Украина уже движется в сторону уменьшения зависимости от России, которая раньше была главным партнером Киева, а сейчас занимает только пятую строчку.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил, что за последние шесть лет объём торговли Украины с Россией уменьшился практически в шесть раз, передает RT.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ГраницаУкраина
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