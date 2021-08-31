На Украине заявили о невыгодности закрытия границы с Россией

Арестович также отметил, что Украина уже движется в сторону уменьшения зависимости от России, которая раньше была главным партнером Киева, а сейчас занимает только пятую строчку.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил, что за последние шесть лет объём торговли Украины с Россией уменьшился практически в шесть раз, передает RT.

