На Украине заявили о невыгодности закрытия границы с Россией
Киеву невыгодно закрывать границу с Россией и разрывать торговые отношения с Москвой. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. В пример политик привел отношения Ирана и Ирака, которые воевали более 80 лет, но не разрывали дипломатические отношения.
Арестович также отметил, что Украина уже движется в сторону уменьшения зависимости от России, которая раньше была главным партнером Киева, а сейчас занимает только пятую строчку.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции с вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил, что за последние шесть лет объём торговли Украины с Россией уменьшился практически в шесть раз, передает RT.
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