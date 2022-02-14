Украина попросила организовать встречу со всеми странами-участницами Венского документа ОБСЕ

Украинские власти попросили в течение 48 часов организовать встречу со всеми странами-участницами Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу.

Украина запросила у России полные данные о военной деятельности на границах

По его словам, Москва якобы не ответила на запрос Киева, сделанный в рамках Венского документа. В связи с этим страна попросила о встрече со всеми странами, которые подписывали Венский документ.

«Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — сообщил глава украинской дипломатии.

Ранее Кулеба сообщил, что Министерство иностранных дел Украины направило в Россию запрос с требованием раскрыть детали военной деятельности в Крыму и у границ Украины. Также Киев хочет получить информацию о количестве военной техники и задействованных военных формирований. Ответ ожидался в течение 48 часов.

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Фото: facebook.com
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