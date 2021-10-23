На Украине заявили, что власти страны не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса

Киев не хочет «возвращения» Донбасса и Крыма в состав страны, считает бывший министр транспорта и связи Украины, экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Об этом политик заявил в эфире телеканала «НАШ».

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По мнению экс-министра, такая же ситуация наблюдалась во время президентства Петра Порошенко.

«Хотя [власти] издеваются над людьми, чей Крым, Крым наш, или Донбасс, они не хотят присоединять к Украине. Знаете, почему? Потому что этот народ проголосует против них, что Порошенко, что [президента страны Владимира] Зеленского», — подчеркнул Червоненко.

Как отметил бывший министр, жители Крым и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в случае участия в украинских выборах поддержали бы партию «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Червоненко считает, что украинское руководство не пытается наладить хорошие отношения с жителями неподконтрольных Киеву территорий, а пытается говорить с ними на языке силы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДонбассКрымУкраина
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