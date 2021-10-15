Экс-глава МВД Украины призвал к силовому «возвращению» Крыма и Донбасса
Власти Украины смогут вернуть Крым и Донбасс в состав страны с помощью «наработанного сценария» и использования современных форм вооружения и стратегий. Об этом пишет бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков в блоге на сайте издания «Украинская правда».
«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу», — считает Аваков.
Экс-министр подчеркнул, что военным необходим «наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий» и Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву регионам, отмечает Ura.ru. Бывший глава МВД напомнил, что во время его работы в ведомстве была принята такая стратегия, и все подразделения министерства «были готовы четко и эффективно выполнить свою часть работы», пишет РИА ФАН.
Аваков предлагает привлечь к решению вопроса о «возвращении» территорий международных партнеров — «структуры ООН, НАТО, Европейский Союз, США, Великобританию, Францию, Канаду, Германию, Италию, Японию и многих других».
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