На Украине заявили, что слова посла о голодоморе повлияют на запуск «Северного потока-2»

Мельник написал в Twitter, что Германия, которая была главным торговым партнером СССР в 1932 году, косвенно ответственна за голод на территории Украины в 1932-1933 годах. По мнению дипломата, Берлин «морально обязан» признать происходившее тогда геноцидом, пишет РИА ФАН.

«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — написал Бужанский в Telegram.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Киева все еще есть большие шансы не допустить запуска «Северного потока-2» на полную мощность. Макогон подчеркнул, что у украинской стороны «есть видение, как бороться дальше», пишет «Свободная пресса».

