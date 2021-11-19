На Украине заявили, что слова посла о голодоморе повлияют на запуск «Северного потока-2»
Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» может повлиять на запуск газопровода «Северный поток-2», считает депутат Верховной рады Максим Бужанский.
Мельник написал в Twitter, что Германия, которая была главным торговым партнером СССР в 1932 году, косвенно ответственна за голод на территории Украины в 1932-1933 годах. По мнению дипломата, Берлин «морально обязан» признать происходившее тогда геноцидом, пишет РИА ФАН.
«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — написал Бужанский в Telegram.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что у Киева все еще есть большие шансы не допустить запуска «Северного потока-2» на полную мощность. Макогон подчеркнул, что у украинской стороны «есть видение, как бороться дальше», пишет «Свободная пресса».
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