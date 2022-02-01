На Украине заявили, что Минские соглашения приведут к разрушению страны
Минские соглашения невыполнимы, а их реализация означает уничтожение Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью Associated Press.
«Когда они были подписаны под дулом русской пушки — а немцы и французы смотрели, — всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — считает Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что западным странам не следует принуждать Украину к исполнению Минских соглашений, так как это спровоцирует сложную ситуацию в стране, отмечает Ura.ru. Вместо этого, считает Данилов, необходимо подписать новый документ, который мог бы заставить Москву «просто отвести свои войска и танки», пишет Газета.ру.
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