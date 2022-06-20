На Украине запретили политическую партию «Оппозиционная платформа — За жизнь»
Восьмой апелляционный административный суд во Львове на своей странице в соцсетях сообщил, что деятельность партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в стране отныне запрещена.
В сообщении говорится, что судом были удовлетворены исковые требования Минюстиции Украины.
Также в суде уточнили, что различные активы ОПЗЖ, а также её региональных и первичных организаций, будут переданы в собственность государства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, сообщает «Свободная пресса».
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