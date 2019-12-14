На Украине выступили за прямой диалог с Путиным

14 декабря 201900:59

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что властям страны необходимо вести прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным для решения проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В России все просто: если вы хотите решить что-то, вы должны поговорить с Путиным», - приводит его слова агентство.

По его словам, переговоры «нормандской четверки» сами по себе стали успешны. Кулеба также подчеркнул, что саммит позволит восстановить доверие между Украиной и РФ, отметив, что украинская сторона готова к компромису.

Саммит в "нормандском" формате состоялся 9 декабря в Париже.


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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