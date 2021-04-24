На Украине рассказали, почему Зеленский не сможет встретиться с Путиным в Москве

«Не может (президент Украины – прим. ред.) во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение», — высказался Резников в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По мнению вице-премьера, подобная встреча должна проходить в рамках «нормандского формата» при участии лидеров Германии и Франции.

Ранее Зеленский в видеообращении предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Позже российский лидер ответил на обращение коллеги, отметив, что для обсуждения вопросов двусторонних отношений готов в любой момент принять украинского президента в Москве.

