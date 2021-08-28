На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — заявил политик в эфире телеканала «Наш».

По мнению Мураева, главы государств вынесли некое «консолидированное решение по Украине». Требования якобы были созданы на почве отказа украинских властей от выполнения обязательств по стабилизации обстановки на юго-востоке страны. Также Киев не исполнил соглашения, принятые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

