На Украине рассказали об ультиматуме Меркель Зеленскому
Канцлер Германии Ангела Меркель выдвинула президенту Украины Владимиру Зеленскому согласованный с президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом ультиматум. От согласия Зеленского с предложенными условиями зависит визит украинского лидера в Вашингтон, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», — заявил политик в эфире телеканала «Наш».
По мнению Мураева, главы государств вынесли некое «консолидированное решение по Украине». Требования якобы были созданы на почве отказа украинских властей от выполнения обязательств по стабилизации обстановки на юго-востоке страны. Также Киев не исполнил соглашения, принятые на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.
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