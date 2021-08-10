На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский боится российского лидера Владимира Путина, поэтому не решится на встречу с ним, сообщил телеканалу «Наш» украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
Он считает, что президент Украины в Москву «не поедет», найдя «кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным».
Москаль отметил, что Зеленский вряд ли решится на встречу с российским коллегой даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в данный момент не ведется подготовка встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. При этом, по его словам, Путин готов к диалогу с Зеленским.
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