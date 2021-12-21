На Украине рассказали о готовящемся ударе в спину со стороны Запада

В январе может начаться дискуссия по вопросу европейской безопасности между США, Россией и, возможно, европейскими странами, но без участия Киева, это будет ударом в спину для Украины, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

По его словам, Россия и США готовятся к «новой Ялте», чтобы принять ряд ключевых решений, не спросив при этом мнения украинской стороны.

Ялтинская конференция состоялась в 1945 году – тогда лидеры США, СССР и Великобритании обсудили новый миропорядок.

НАТО будет стремиться провести заседание Совета с Россией как можно быстрее уже в начале 2022 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенбер ранее.

