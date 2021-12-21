Столтенберг назвал возможные сроки созыва Совета Россия - НАТО
НАТО будет стремиться провести заседание Совета с Россией как можно быстрее уже в начале 2022 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
По словам генсека, Брюссель «готов к содержательному диалогу» с Москвой. При этом Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не намерен обсуждать с Россией возможное присоединение к нему Украины. По его словам, эта тема не может быть предметом компромисса и переговоров.
Неприсоединение Киева к НАТО значится одним из центральных пунктов проекта договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, который ранее опубликовал МИД РФ.
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