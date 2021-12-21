Столтенберг назвал возможные сроки созыва Совета Россия - НАТО

НАТО будет стремиться провести заседание Совета с Россией как можно быстрее уже в начале 2022 года. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

По словам генсека, Брюссель «готов к содержательному диалогу» с Москвой. При этом Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс не намерен обсуждать с Россией возможное присоединение к нему Украины. По его словам, эта тема не может быть предметом компромисса и переговоров.

Неприсоединение Киева к НАТО значится одним из центральных пунктов проекта договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, который ранее опубликовал МИД РФ.

