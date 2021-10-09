На Украине рассказали, как Зеленскому подружиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский мог бы наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравив российского коллегу с днем рождения. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.

«С телефоном в руке». В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина

«Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ».

Экс-министр подчеркнул, что говорит в первую очередь о деловых отношениях глав государств. По словам Червоненко, Зеленскому и Путину «не надо дружить, надо достойно разговаривать».

«Президенты могут быть друзьями условно», — добавил бывший министр.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры