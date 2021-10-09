На Украине рассказали, как Зеленскому подружиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы наладить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным, поздравив российского коллегу с днем рождения. Об этом заявил экс-министр транспорта и связи Украины, бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко.
«Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ».
Экс-министр подчеркнул, что говорит в первую очередь о деловых отношениях глав государств. По словам Червоненко, Зеленскому и Путину «не надо дружить, надо достойно разговаривать».
«Президенты могут быть друзьями условно», — добавил бывший министр.
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