На Украине рассказали, как Зеленскому подружиться с Путиным

«Я бы на месте президента Зеленского снял бы трубку в этот день. В этот день открываются чакры, и многие враги становятся друзьями», — заявил Червоненко в эфире телеканала «НАШ».

Экс-министр подчеркнул, что говорит в первую очередь о деловых отношениях глав государств. По словам Червоненко, Зеленскому и Путину «не надо дружить, надо достойно разговаривать».

«Президенты могут быть друзьями условно», — добавил бывший министр.

