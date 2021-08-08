На Украине рассказали, как Зеленский обманывает своих граждан

По его словам, Западная Украина, на идеологии которой во власть пришел Петр Порошенко и куда сейчас «мигрирует» Зеленский, проголосовала именно за его предшественника. Как считает Мураев, за последние два года Украина прошла огромное количество точек невозврата в экономике, демографии, а также в возможностях выстраивать отношения с миром.

По словам Мураева, в стране мобилизуются и собираются в группы радикально настроенные граждане, которых уже осенью могут использовать для «раскачки» ситуации и провокаций в Киеве.

