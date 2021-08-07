Бывший депутат Рады предупредил о плане по разделу Украины

Украину может ожидать раздел, предупредил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Об этом парламентарий заявил в эфире телеканала «НАШ».

По словам Мураева, в стране мобилизуются и собираются в группы радикально настроенные граждане, которых уже осенью могут использовать для «раскачки» ситуации и провокаций в Киеве.

«Я не хочу никогда пугать, но я думаю, что нас готовят к разделу. Готовится глобальное гражданское противостояние», — заявил депутат.

По словам Мураева, в глобальном противостоянии «поляки "спасут" Галичину, венгры "спасут" Закарпатье, румыны "спасут" Бессарабию и Буковину».

Кроме того, политик предположил, что часть территории на юго-востоке Украины достанется России. Мураев заключил, что в итоге от страны останется «небольшой кусочек».

