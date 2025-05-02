На Украине раскрыли детали соглашения с США по инвестиционному фонду

В соглашение Киева и Вашингтона о создании на Украине инвестиционного фонда восстановления нет формальных гарантий безопасности. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, каждая новая партия военной помощи будет считаться капитальным взносом США, что должно стимулировать американские власти не останавливать поставки оружия и разведданных.

«То есть у нас продолжается сотрудничество, у нас подписаны гарантийные заверения», - заключил он.

Ранее в Белом доме заявили, что подписанное США и Украиной соглашение охватывает совместные проекты в области природных ресурсов, включая минералы, углеводороды и развитие сопутствующей инфраструктуры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/verkhovna_rada
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