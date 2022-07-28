На Украине призвали переписать историю для победы над Россией

«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем... вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», - отметил он.

Денисенко также призвал украинские власти написать «новую историю городов и сёл Украины» так как написаная в 70-х годах прошлого века «морально устарела».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси, в котором заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси, сообщает RT.

