На Украине призвали переписать историю для победы над Россией

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телеканала «Украина 24" заявил, что для победы над русским миром нужно переписать историю Второй мировой войны.

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«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем... вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», - отметил он.

Денисенко также призвал украинские власти написать «новую историю городов и сёл Украины» так как написаная в 70-х годах прошлого века «морально устарела».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю годовщины Крещения Руси, в котором заявил, что Украина является единственной и законной наследницей Киевской Руси, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаИсторияУкраина
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