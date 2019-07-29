На Украине призвали к немедленному вторжению в Россию
В Киеве призвали немедленно ввести украинские войска на территорию России. С таким заявлением выступил экс-редактор украинского издания Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар, пишет Газета.ру.
Он сообщил, что сейчас самое удачное время для того, чтобы Верховная рада дала соответствующее разрешение верховному главнокомандующему, сообщает Ura.ru. Кроме того, в публикации на своей странице в Facebook Кухар заявил и о необходимости подготовки всех войск с целью «поддержки новых демократических властей в России». Как поясняют Известия, он считает, что в России должно появиться «демократическое правительство народного доверия». Именно оно, отмечает Кухар, займется проведением досрочных выборов во все органы власти.
Помимо этого, журналист выразил уверенность в том, что укрaинские войскa не должны допустить того, чтобы «чaсти из Крымa, Донбaссa и Ростовa» были «переброшены к Москве для подaвления революции», пишет РЕН ТВ.
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