Он отметил, что ВСУ не подготовлены к вооруженному конфликту с Россией. Помимо этого, руководство Киева затягивает принятие таких непопулярных мер, как усиление мобилизации.

Сам Федоренко считает, что все совершеннолетние украинцы и украинки должны быть военнообязанными. Также граждан Украины можно мобилизовывать с 23 лет, после получения ими военно-учетной специальности.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ потеряли в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

