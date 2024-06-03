На Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет
Чтобы решить проблему с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), Украине достаточно объявить всех женщин военнообязанными, заявил командир батальона «Ахиллес» 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Армия ТВ». Его слова приводит 360.ru.
Он отметил, что ВСУ не подготовлены к вооруженному конфликту с Россией. Помимо этого, руководство Киева затягивает принятие таких непопулярных мер, как усиление мобилизации.
Сам Федоренко считает, что все совершеннолетние украинцы и украинки должны быть военнообязанными. Также граждан Украины можно мобилизовывать с 23 лет, после получения ими военно-учетной специальности.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ потеряли в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Исследование: Каждый третий курьер в России использует велосипед
- В России отозвали почти четыре тысячи внедорожников Toyota и Lexus
- Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024
- На Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет
- СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в Уфе в День защиты детей
- Основатель Wildberries Бакальчук не заметила потери 1,5 миллиардов долларов
- «Работа непростая»: Непомнящий оценил назначение Черчесова в сборную Казахстана
- Вайкуле отказалась петь «Мой рок-н-ролл» с Би-2 из-за Чичериной
- Газманов исполнил новую песню «Русский мир»
- Грузинская оппозиция подписала план действий на случай победы на выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru