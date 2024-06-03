На Украине призвали брать на службу всех женщин старше 18 лет

Чтобы решить проблему с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ), Украине достаточно объявить всех женщин военнообязанными, заявил командир батальона «Ахиллес» 92-й бригады Юрий Федоренко в эфире YouTube-канала «Армия ТВ». Его слова приводит 360.ru.

СМИ: В Харькове прогремела серия взрывов

Он отметил, что ВСУ не подготовлены к вооруженному конфликту с Россией. Помимо этого, руководство Киева затягивает принятие таких непопулярных мер, как усиление мобилизации.

Сам Федоренко считает, что все совершеннолетние украинцы и украинки должны быть военнообязанными. Также граждан Украины можно мобилизовывать с 23 лет, после получения ими военно-учетной специальности.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ВСУ потеряли в зоне спецоперации в мае свыше 35 тысяч военнослужащих, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:МобилизацияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры