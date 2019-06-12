На Украине придумали новый способ закупки российского газа

Новый способ приобретения российского газа предложил представитель президента Украины Владимира Зеленского Андрей Герус.

В эфире телеканала «112 Украина» он предложил лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и Юрию Бойко создать частную компанию для покупки газа у России. При этом Герус отметил аполитичный характер проекта.

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — цитируют спикера Известия.

Напомним, в конце этого года заканчивается контракт на транзит природного топлива между «Нафтогазом» и «Газпромом». Стороны до сих пор не подписали новое соглашение. Москва готова сохранить газовый транзит через Украину при взаимовыгодных с Киевом условиях. Украина считает, что при переговорах с Россией по газу должны присутствовать представители Евросоюза.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил НСН, почему считает условия Киева в нефтегазовых переговорах нереальными .

