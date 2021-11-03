На Украине предрекли Зеленскому судьбу Януковича
Президент Украины Владимир Зеленский допускает серьезные кадровые ошибки и может повторить судьбу бывшего лидера страны Виктора Януковича. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «НАШ».
По мнению бывшего парламентария, у Зеленского «пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится».
«И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — добавил Мураев.
Бывший депутат считает, что ситуация на Украине напоминает преддверие Евромайдана в 2013 году, сообщает РИА ФАН. Мураев подчеркнул, что страна устала от «тупых» и «вредоносных» решений. По его мнению, обострение обстановки может привести к разделу Украины соседями, отмечает Ura.ru.
«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. <...> Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — заключил политик.
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