На Украине предрекли Зеленскому судьбу Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский допускает серьезные кадровые ошибки и может повторить судьбу бывшего лидера страны Виктора Януковича. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил в эфире телеканала «НАШ».

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По мнению бывшего парламентария, у Зеленского «пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится».

«И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — добавил Мураев.

Бывший депутат считает, что ситуация на Украине напоминает преддверие Евромайдана в 2013 году, сообщает РИА ФАН. Мураев подчеркнул, что страна устала от «тупых» и «вредоносных» решений. По его мнению, обострение обстановки может привести к разделу Украины соседями, отмечает Ura.ru.

«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. <...> Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — заключил политик.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Виктор ЯнуковичУкраинаВладимир Зеленский
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