На Украине предрекли Зеленскому судьбу Януковича

По мнению бывшего парламентария, у Зеленского «пока не хватает мозгов понять, чем это для него закончится».

«И закончится хуже, чем закончилось для Януковича», — добавил Мураев.

Бывший депутат считает, что ситуация на Украине напоминает преддверие Евромайдана в 2013 году, сообщает РИА ФАН. Мураев подчеркнул, что страна устала от «тупых» и «вредоносных» решений. По его мнению, обострение обстановки может привести к разделу Украины соседями, отмечает Ura.ru.

«Владимир Александрович, мы от Вас устали. Мы хотим жить в нормальной стране. <...> Вам надо либо меняться, либо это закончится очень плохо», — заключил политик.

